Botoks nedir

Botoks, 'Clostridium botulinum' isimli bir bakteriden üretilir. Uzun yıllar göz ve nöroloji alanlarında kullanılmasına rağmen, artık daha çok estetik alanlarında kullanılmaya başlandı.

SADECE KADINLAR DEĞİL ERKEKLERİN DE TERCİHİ

Ameliyatsız bir uygulama olduğu için sadece bayanlar tarafından değil, aynı zamanda erkekler tarafından da tercih ediliyor.

Botoks son yıllarda alındaki yatay çizgiler, iki kaş arasındaki çizgiler, göz çevresi çizgileri, ağız çevresindeki çizgiler, boyun çizgilerine daha fazla uygulanır oldu. Ayrıca kaş kaldırmak için de etkili bir yöntemdir, ki bu kadınlar arasında çok fazla uygulanıyor.

BOTOKSTAN SONRAKİ İLK GÜN ÖNEMLİ

Uygulamanın gerçekleştiği gün, o bölgeye dikkat edilmelidir. Doktorlar, botoksun uygulandığı gün spora, kuaföre ve saunaya gidilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Ayrıca yüzüstü yatılmamalı ve 3 gün boyunca da denize ya da havuza girilmemeli.