Botoks sonrası hayatı karardı: 2 yıl boyunca yan etkilerle yaşadı

Pandemi dönemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma modeli ve bitmek bilmeyen görüntülü toplantılar, estetik algılarını da değiştirdi.

Ohio, Cincinnati’de yaşayan 41 yaşındaki pazarlama koordinatörü Jen Hauer da bu akıma kapılanlardan biriydi.

Ekrandaki görüntüsünden rahatsız olup botoks koltuğuna oturan genç anne, estetik dünyasının saklanan karanlık yüzüyle en acı şekilde tanıştı.

Uygulamadan saatler sonra ölüm kalım savaşı vermeye başlayan Hauer, yaşadığı dehşeti tüm dünyaya bir uyarı olarak paylaştı.

12 saat sonra nefes darlığı yaşadı

Jen, ilk denemesinde çok düşük dozda botoks yaptırdı ve belirgin bir yan etki görmedi. Güven tazeleyen genç kadın, Aralık 2020’de daha net bir sonuç almak için tekrar randevu alarak alnına ve göz çevresine doz artırarak botoks uygulattı.

Ancak o akşam yatağa girdiğinde hayatının en büyük kabusu başladı. Nefes almakta ve yutkunmakta zorlanan Jen, panikle belirtilerini internette arattı.

Uykusunda ölmekten korktuğu için sabaha kadar yatağında uyanık kalan üç çocuk annesi, yaşadığı durumu şöyle anlatıyor:

"Kendimi hastaneye götürmeliydim ama utandım. Kimsenin bana inanacağını düşünmedim. O kadar korktum ki uykumda ölecektim. Sırf fiziksel olarak daha iyi görünmek için bir daha asla sağlığımı riske atmayacağım. Bu kesinlikle değmez. Botoks yaptırmak sağlığınızla Rus ruleti oynamak gibi."

İki yıl boyunca kabus devam etti

Sabah saatlerinde nefesi normale dönse de Jen'in mücadelesi bitmedi. Takip eden ay boyunca hayatında hiç yaşamadığı şiddette migren atakları ve tüm yüzünde dayanılmaz kemik ağrıları hissetti. Daha da kötüsü, enjeksiyon vücudunun histamin dengesini bozmuştu.

Otoimmün geçmişi de olan talihsiz kadın, çikolata gibi histamin oranı yüksek gıdalar tükettiğinde vücudunda ciddi kurdeşen döküntüleri patlak vermeye başladı. Doktorların kendisine inanmayacağından korktuğu için hastaneye gidemeyen Hauer, kimyasal diyetler ve doğal beslenme süreçleriyle ancak iki yılın sonunda kendisini toparlayabildi.

Uzun vadeli etkiler sandığımızdan fazla

Jen Hauer’ın yaşadığı bu trajik deneyim, aslında münferit bir vaka değil. University College London (UCL) tarafından 2023 yılında botulinum toksini enjeksiyonlarının etkileri üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma, çarpıcı gerçekleri ortaya koyuyor. Ankete katılan hastaların yüzde 69'u, botoks uygulamalarından sonra histamin bozuklukları ve otoimmün tetiklenmeler de dahil olmak üzere uzun vadeli olumsuz etkiler yaşadıklarını bildiriyor.

Yaşadığı bu ölüm korkusunun ardından tamamen vücut pozitifliği anlayışını benimseyen ve doğal yaşlanma sürecini kabul eden Jen Hauer, şimdi diğer kadınları uyarıyor.

Uygulama öncesinde risklerin kendisine hiçbir şekilde anlatılmadığını belirten Hauer, "Sırf yüzümde kırışıklık istemediğim için ailemin hayatı kararabilirdi. Kadınların riskleri bilmesini istiyorum, hiçbir kırışıklık sağlığınızı kaybetmeye değmez" diyerek estetik yaptırmayı düşünenleri uyardı.