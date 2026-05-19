Böyle ilan görülmedi! 3 milyon dolarlık ev tek bir şartla bedava...

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı lüks tatil destinasyonu Nantucket Adası, ilginç bir ilanla gündemde.

Adada bulunan ve değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğu belirtilen müstakil konut için alışılmışın dışında bir teklif sunuldu.

Ev sahibi, milyonlarca dolar değerindeki mülkünü herhangi bir ücret talep etmeden devretmeye hazır olduğunu açıklarken, bunun karşılığında yalnızca tek bir koşul öne sürdü.

Kısa sürede büyük ilgi gören ilana binlerce kişi başvuruda bulunurken, evin yeni sahibinden beklenen şart ise duyanları hayrete düşürdü.

İŞTE TEK ŞART

3 milyon dolar değerindeki müstakil ev tamamen ücretsiz olarak verilecek fakat anlaşmada ev sahibinin tek şartı bulunuyor.

Evi alan kişi, yapıyı altı ay içinde bulunduğu arsadan taşımak zorunda.

Yaklaşık 161 metrekare büyüklüğündeki yapı, bir dönümden büyük arazi üzerinde bulunuyor.

Realtor.com'a göre, Nantucket'teki bazı evlerin erozyon tehdidi altında olmasının aksine, bu mülk kıyıdan yeterince uzakta bulunuyor ve okyanusa düşme tehlikesi altında değil.