Boynumuzda "gülen surat" omuru çıktı! Şekli şaşırtıyor...

İnsan vücudu, çoğu kişinin farkında bile olmadığı hayati eklemlerle dolu.

Bunlardan biri de boyun omurgasının önemli parçalarından olan “C6” omuru.

Başın ağırlığını taşımaktan boynun hareket kabiliyetini sağlamaya, omuriliği korumaktan beyne uzanan damarlar için geçiş oluşturmaya kadar kritik görevler üstlenen bu omur, son günlerde ilginç görüntüsüyle gündeme geldi.

Anatomik yapısı incelendiğinde adeta gülen bir suratı andıran C6 omuru, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Omurun simetrik şekli; göz, burun ve gülümseyen bir yüz ifadesine benzetilirken, birçok kişi insan bedenindeki bu sıra dışı detayı ilk kez fark etti.