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Boz ve Enver aileleri buluştu

Murat Boz, kendi ailesi ve Aslı Enver'in ailesi ile beraber çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 07:23..
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Ünlü popçu Murat Boz, İsrail'e giden sevgilisi Aslı Enver'in İstanbul'da tek kalan annesini yalnız bırakmadı. Kısa süre önce nişanlandıkları iddia edilen Murat Boz ve Aslı Enver'in aileleri pazar günü bir araya geldi.

ASLI YOK ANNESİ VAR

Ünlü popçu Instagram hesabından ağabeyi Ali Boz, annesi Nedret Boz, babası Cafer Boz ve Aslı Enver’in annesi Dilek Enver ile beraber çektirdikleri bir kareyi paylaştı. Bu da çiftin nişanlandıkları iddiasını daha da güçlendirdi.

Murat Boz, nişanlandıkları iddiasına “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” demekle yetinmişti.

Boz ve Enver aileleri buluştu

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