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Bozuk sileceklere ilginç çözüm

İstanbul'da bir otoyolda seyir halindeyken silecekleri bozulan bir araç için ilginç bir yola başvuruldu. Aracın içindekiler aracın sileceğinin ucuna ip bağlayarak sürücünün işini kolaylaştırdı.

DHA | 21.08.2019 - 16:31..
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İstanbul'da beklenen ve etkili olan yağmur, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

İPLE KONTROL ETTİ

Yağmur altında ilerleyen bir otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü VİDEO

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

İstanbul Anadolu yakasında bugün çekildiği belirtilen görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Bozuk sileceklere ilginç çözüm

Görüntülerde yağmur altında hızla ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin arka koltukta oturanlar tarafından iple çekilerek kontrol edildiği görülüyor.

Sürücü bu sayede önünü görebiliyor. O anlar aynı yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

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