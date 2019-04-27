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Bozyazı’da cami törenle açıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde yapımı tamamlanan Şehitler Camisi düzenlenen törenin ardından ibadete açıldı.

İHA | 27.04.2019 - 13:37..
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Bozyazı Şehitler Cami Yaptırma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği tarafından Çopurlu Mahallesinde yaptırılan cami ibadete hazır.

ŞEHİTLER CAMİİ'SİNİN AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, cami inşaatının 2013 yılında başladığını, caminin 2 katlı olup 800 metre kare oturum alanına, bin 200 kişiye hizmet verebilecek kapasitede, sosyal donatıları bulunan bir cami olarak bitirilip hizmete açıldığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kurban kesimi, dualar ve kurdele kesimi ile cami ibadete açılıp, toplu olarak namaz kılındı.

Bozyazı’da cami törenle açıldı

"BOZYAZI GÜZEL BİR CAMİYE KAVUŞTU"

İbate açılma törenine Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, Belediye Başkanı Musatafa Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, kurum amirleri, dernek yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kaymakam Taşdan, "Vatandaşlarımızın destekleriyle oluşturulan caminin inşasının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için gayret edenlere ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Bozyazı güzel bir camiye kavuştu. Allah herkese burada hayırlı ibadetler nasip eylesin. Rabbim cemaatini bol eylesin. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bozyazı’da cami törenle açıldı

Bozyazı’da cami törenle açıldı

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