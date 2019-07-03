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Brad Pitt oyunculuğu bırakıyor

Brad Pitt, GQ dergisinin Avustralya edisyonuna verdiği röportajda oyunculuğu bırakacağının sinyalini vererek, "Artık Hollywood genç erkeklerin oyunu" dedi.

Detay Haber | 03.07.2019 - 15:42..
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Once Upon a Time in Hollywood filminde Leonardo DiCaprio ile başrolü paylaşan Brad Pitt, GQ dergisinin Avustralya edisyonu için kamera karşısına geçti.

"HOLLYWOOD GENÇ ERKEKLERİN OYUNU"

Derginin kapağında yer alan 55 yaşındaki oyuncu, verdiği röportajda Hollywood’dan elini eteğini çekeceğini ima etti. Pitt, “Artık Hollywood genç erkeklerin oyunu.” dedi.

Brad Pitt oyunculuğu bırakıyor

"YAŞLI KARAKTERLER İÇİN ÖNEMLİ BİR İŞ YOK"

Oscarlı oyuncu, “Prodüksiyon tarafındayken kamera arkasındayım ve bundan çok zevk alıyorum. Ama bu işi yapmam gitgide azalıyor. Genel olarak bunun daha genç erkek oyunu olduğuna inanıyorum. Daha yaşlı karakterler için önemli bir iş yok.” dedi.

Brad Pitt oyunculuğu bırakıyor

Brad Pitt oyunculuğu bırakıyor

Brad Pitt oyunculuğu bırakıyor

Brad Pitt oyunculuğu bırakıyor

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