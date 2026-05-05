Brent petrol 111 doların altına indi

Brent petrolün varili dün 114,54 dolardan işlem görürken bugün, yüzde 0,81 azalışla 113,51 dolardan güne başlamıştı.

Brent petrol, piyasaların Hürmüz Boğazı risklerini ABD-İran Boğaz'ı geçişi konusunda anlaşma umutlarıyla karşılaştırmasıyla yüzde 3'ün üzerinde düşüşle varil başına 111 doların altına geriledi.

İSRAİL VE ABD, İRAN'A BASKIYI ARTIRMAK İÇİN OLASI BİR SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

İsrail ve ABD'nin, Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin arttığı bir dönemde, İran'a baskıyı artırmak için bu ülkeye olası bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

Amerikan CNN kanalına konuşan İsrailli bir kaynak, İran'da enerji altyapısının ve üst düzey İranlı yetkililerin hedef olabileceğine işaret ederek, "Amaç, müzakerelerde İran'ı daha fazla taviz vermeye zorlamayı hedefleyen kısa süreli bir askeri harekat gerçekleştirmek." dedi.

ÖZGÜRLÜK PROJESİ

İsrailli kaynak, söz konusu planın büyük ölçüde geçen ayki ateşkesten önce hazırlandığını aktararak, saldırıların başlamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai kararına bağlı olduğunu kaydetti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik "Özgürlük Projesi" ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler." ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.