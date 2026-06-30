Brent petrolün varil fiyatı düşüşte: 73,27 dolar

Dün 74,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 73,91 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,9 azalarak 73,27 dolar oldu.

HAM PETROLÜN VARİLİ 70,03 DOLAR

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 70,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ve İran arasında bugün Katar'da yapılması planlanan mutabakat zaptı görüşmelerinin olumlu ilerleyeceğine yönelik beklentiler etkili oluyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI SORUNU

ABD merkezli Axios haber sitesi, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ve İran'ın birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İRAN TARAFI "TOPLANTI PLANLANMADI" DİYOR

Buna karşın İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve İranlı teknik heyetler arasında bu hafta için herhangi bir toplantı planlanmadığını belirterek, ABD basınında yer alan haberleri yalanladı. Garibabadi, arabulucular aracılığıyla yürütülen istişarelerin ise sürdüğünü kaydetti.

Orta Doğu'daki gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler, yatırımcıları bir miktar rahatlatarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken taraflardan gelen çelişkili açıklamalar düşüşü sınırlıyor.

FED'E İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER TALEP GÖRÜNÜMÜNÜ ZAYIFLATIYOR

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve bankanın bağımsızlığına yönelik artan endişeler de baskı oluşturuyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin davada, Cook'un dava sürecinde görevinde kalabileceğine hükmetti.

Başyargıç John Roberts tarafından kaleme alınan kararda, Fed'in 111 yıllık tarihinde bir yönetim kurulu üyesinin ilk kez görevden alınmaya çalışıldığı vurgulandı.

FAİZ ARTIRIMI FİYATLANIYOR

Öte yandan piyasalar, Fed'in yıl içinde en az bir faiz artırımı yapacağını fiyatlamaya devam ediyor. Daha sıkı para politikasının ekonomik aktiviteyi ve yakıt talebini yavaşlatabileceği beklentisi de petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

BRENT PETROL DESTEK DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 72,80 doların destek, 74 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.