Brexit, Britanya'daki şirketleri küstürdü

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı adeta ters tepiyor.

Önce ülke genelinde kaos ortamı yaşandı, şimdi de Britanya'da bulunan şirketler birer ikişer yönlerini değiştirdi.

ŞİRKETLER ÜLKEYİ TERK ETTİ

Reuters'ın yaptığı son araştırmaya göre ise bu şirketlerin sayısı 100'e kadar yükseldi. 100 şirket, Britanya'nın AB'den ayrılma kararına endişe ile bakarak, ülkeyi terk etti.

325 şirket ise Avrupa pazarına erişimlerinin kısıtlanacağı düşüncesiyle ülkeden ayrılmayı şimdiden planladı.

HOLLANDA YA DA POTANSİYEL ÜLKELERE GİDECEKLER

Hollanda Yabancı Yatırım Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık'taki devam eden belirsizlik ve gitgide artan anlaşmasız Brexit ihtimali, şirketlerde huzursuzluk yaratıyor. Bu nedenle gittikçe daha çok şirket Hollanda'ya ya da potansiyel ülkelere taşınıyor." denildi.

ALMANYA, FRANSA VE BELÇİKA HAZIRDA BEKLİYOR

Taşınan şirketlerin genel olarak finans, teknoloji, bilim, medya ve reklamcılık alanlarında olduğu belirtilirken; Hollanda'nın yanı sıra Almanya, Fransa ve Belçika Britanya'dan çıkan şirketleri dört gözle bekliyor.