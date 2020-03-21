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Brezilya alarmda: Felaket durumu ilan edildi

Brezilya'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 'felaket durumu' ilan edildi.

AA | 21.03.2020 - 06:59..
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Brezilya Kongresinin alt kanadı Milletvekilleri Meclisinde çarşamba günü onaylanan ve ülkede "felaket durumu" ilan edilmesini içeren kararname, Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin video konferans yöntemiyle düzenlediği oturumda oy birliğiyle kabul edildi.

Brezilya alarmda: Felaket durumu ilan edildi

KAMU HARCAMALARI ARTACAK

Resmi Gazete'de de yayımlanan kararname, ülkede kamu harcamalarının artırılmasına ve yıllık belirlenen bütçe açığının aşılmasına müsaade ediyor.

Brezilya alarmda: Felaket durumu ilan edildi

Kararnamenin uygulanması amacıyla, virüsün yayılmasına karşı alınacak tedbirlerin bütçesinin denetlenmesi için 6 senatör ve 6 milletvekilinden oluşan bir komite oluşturulacak.

Brezilya alarmda: Felaket durumu ilan edildi

750 KİŞİ, 11 ÖLÜM

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da 750 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya alarmda: Felaket durumu ilan edildi

Brezilya alarmda: Felaket durumu ilan edildi

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