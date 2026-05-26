Brezilya basını duyurdu: Beşiktaş, Filipe Luis'e teklifini iletti

Siyah beyazlılarda gündem yeni teknik direktör...

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken, Brezilya'dan gelen yeni gelişme gündemi yeniden şekillendirdi.

Siyah-beyazlıların aday listesinin üst sıralarında yer alan Filipe Luis için sıcak bir temas daha ortaya çıktı.

RESMİ TEKLİF İLETİLDİ

RTI Esporte'nin aktardığı son bilgilere göre Beşiktaş, menajer Jorge Mendes aracılığıyla genç teknik adama resmi teklifini iletti.

Taraflar arasında henüz kesin bir yanıt çıkmazken, Filipe Luis'in Beşiktaş'ta çalışma fikrine olumlu yaklaştığı ve teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

YÖNETİM TEMASLARA HIZ VERDİ

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör süreci hız kazanırken, yönetim adına Murat Kılıç ve Önder Özen, Filipe Luis ile yüz yüze görüşmeler yapmak ve süreci sonuçlandırmak için yurt dışına gitmişti.

Görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği ancak nihai kararın henüz verilmediği belirtiliyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Öte yandan Beşiktaş'ın yanı sıraFulham ve Strasbourg'un da Filipe Luis ile ilgilendiği ve genç teknik adamla yakın zamanda görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

Öte yandan Filipe Luis'ten olumsuz bir dönüş gelmesi halinde Beşiktaş'ın alternatif adaylara yöneleceği kaydedildi.

KİM OLURSA OLSUN HEFEF HAZİRAN BAŞI

Bu doğrultuda Razvan Lucescu'nun da adaylar arasında yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör sürecini uzun süreye yaymak istemediği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların bayram sonrasında, haziran ayının başında yeni teknik direktör konusunu sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.