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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun testi pozitif çıktı

Brezilya basını, geçtiğimiz hafta Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İHA | 13.03.2020 - 18:04..
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devlet yöneticilerine kadar sıçradı.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI'NIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Brezilya İletişim Bakanı Fabio Wajngarte'den sonra Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da koronavirüs testinin ilkinde pozitif çıktığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Bolsonaro, ABD gezisi kapsamında ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun testi pozitif çıktı

TRUMP TESTE GEREK OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Bolsonaro'da virüs tespit edilmesinin ardından gözler Trump'a çevrildi.

Görüşmenin ardından Başkan Trump, Bolsonaro ile el sıkışmasına rağmen korona virüs testine gerek olmadığını açıklamıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun testi pozitif çıktı

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