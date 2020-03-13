Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun testi pozitif çıktı

Fıtness eğitmenliği yapan adam, sportif vücudu ile herkesin dikkatini çekti.

Riyad yönetimi, Rus Ural petrolünü Avrupa pazarından kaldırmanın hesaplarını yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i Etik Kurulu'na sevk ettiğini açıkladı.

TFF, Mustafa Cengiz'i Etik Kurulu'na sevk etti

Çin'de başlayan koronavirüs nedeni ile daralan küresel ekonominin aktörleri olan ülkelerin merkez bankaları politika faizlerinde düşüşe giderek çözüm arıyor.

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Fransa'dan Mekke'ye 8 bin 870 kilometre yol yüreyecek

Mekke'ye ulaşmak için Fransa'dan yola çıkan adam yaya olarak seyahat edecek.