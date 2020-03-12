Brezilya Devlet Başkanı korona şüphesiyle gözlem altında

Koronavirüs, bütün dünyayı etkisi altına almış durumda.

Bir çok ülkede, yönetim kademesindeki insanlara bulaşan virüs, bu kez de Brezilya yönetimine sıçradı.

İLETİŞİM BAKANI'NIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Brezilya İletişim Bakanı Fabio Wajngarten'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

DEVLET BAŞKANI GÖZLEM ALTINDA

Karantinaya alınan bakandan sonra Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı.

TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Wajngarten ve Bolsanora geçen hafta ABD Başlanı Donald Trump ile Florida'daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago'da bir araya gelmişti.

TRUMP: ENDİŞELİ DEĞİLİM

Trump ise ikiliyle görüşmesi nedeniyle herhangi bir endişe taşımadığını söyledi.