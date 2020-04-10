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Koronaya rağmen pastaneye giden Bolsonaro'ya protesto

Pastane ziyareti sırasında sosyal mesafeye dikkat etmeyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çalışanlarla yan yana fotoğraf çektirdi.

AA |
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Koronaya rağmen pastaneye giden Bolsonaro'ya protesto

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin başkenti Brasilia'da bir pastaneyi ziyareti sırasında çalışanlarla sohbet edip yan yana fotoğraf çektirdi.

Maske ve eldiven kullanmayan, beraberindeki ekiple sosyal mesafeye dikkat etmeyen Bolsonaro, pastaneden çıktıktan sonra ise çevrede oturanlar tarafından protesto edildi.

SOSYAL MESAFEYE ALDIRMADI, YUHALANDI

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, çevrede ikamet edenler, Bolsonaro'ya "evine dön" şeklinde bağırdığı ve yuhaladığı duyuldu.

Brezilya Devlet Başkanı, sosyal mesafe dinlemedi VİDEO

Koronaya rağmen pastaneye giden Bolsonaro'ya protesto

KORONAYA GRİP BENZETMESİ

Bolsonaro, daha önce de koronavirüsü "küçük bir grip" olarak nitelendirmiş ve ülkesinde sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.

PAYLAŞTIĞI İÇERİKLER KALDIRILDI

Ekonomik tedirginlik nedeniyle halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro'nun Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve sosyal izolasyona karşı halkı sokağa davet ettiği videoları da salgınla mücadeleye kötü örnek olabileceği gerekçesiyle internet sağlayıcılar tarafından kaldırılmıştı.

SON 24 SAATTE 141 ÖLÜM

Öte yandan Brezilya'da son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 941'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1930 artarak 17 bin 857'ye yükseldi.

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