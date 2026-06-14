Brezilya ilk maçında Fas'a takıldı

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Brezilya ile Fas karşı karşıya geldi.

ABD'nin East Rutherford şehrindeki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fas'ın golünü 21. dakikada Ismael Saibari atarken Brezilya'nın sayısını 32. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Bu sonuçla her iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.

Brezilya, gruptaki bir sonraki maçında Haiti ile karşılaşacak.

Fas ise İskoçya ile oynayacak.

VAR'DAN TARİHİ MÜDAHALE

Brezilya-Fas müsabakasının dikkat çeken anlarından biri de VAR uygulamasında yaşandı.

Brezilya lehine verilen köşe vuruşu kararı VAR incelemesinin ardından değiştirildi.

Pozisyonu yeniden değerlendiren hakem ekibi topun son olarak Brezilyalı oyuncudan çıktığını tespit ederek kararı köşe vuruşundan kale vuruşuna çevirdi.

Böylece VAR, ilk kez bir köşe vuruşu kararına doğrudan müdahale ederek oyunun yeniden başlama şeklinin değiştirilmesinde rol oynamış oldu.