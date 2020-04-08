Brezilya'da polis, uyuşturucu taşıdığını tespit ettiği bir aracı takibe aldı.

Takip sırasında polisi fark eden uyuşturucu satıcıları, kaçmaya başladı.

Brezilya polisi kovaladığı aracın lastiğini patlattı VİDEO

KOVALAMACA LASTİĞİN PATLAMASIYLA SON BULDU

Polis ve kaçakçılar arasında bir süre devam eden kovalamacanın ardından polis, camdan ateş ederek kaçan aracın arka lastiğini atlattı.

Patlamanın etkisiyle savrulan araç, yoldan çıkarak boş araziye daldı.

ARAÇ KAMERASI KAYITTAYDI

Etkisiz hale getirilen kaçakçılarla birlikte, yüklü miktarda uyuşturucu da ele geçirildi.

O anlar polis aracındaki kameraya yansıdı.