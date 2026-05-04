Brezilya'da binaya uçak çarptı: 2 ölü
Brezilya'da küçük uçağın kalkıştan kısa süre sonra binaya çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte kentindeki Pampulha Havalimanı'ndan kalkan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra bir binanın 3. katına çarptı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Yerel basına göre kazada pilot dahil 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Uçağın kalkıştan birkaç dakika sonra binaya çarptığı an kameralarca kayda alındı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
