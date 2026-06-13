Brezilya'da can alan ihmal: 40 metreden halatsız ölüme atladı

Brezilya'da düzenlenen bir bungee jumping etkinliğinde yaşanan ihmal, 21 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirmesine neden oldu.

GÜVENLİK HALATLARINI BAĞLAMADAN BOŞLUĞA BIRAKTILAR

Yerel kaynaklara göre, köprü üzerinde gerçekleştirilen halatla yüksekten atlama etkinliği sırasında görevli personel, kadının güvenlik halatlarını bağlamayı unuttu.

Genç kadın, gerekli kontroller yapılmadan köprüden aşağı bırakılırken, hatanın fark edilmesi üzerine yetkililer müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

O ANLAR KATILIMCILAR TARAFINDAN KAYDA ALINDI

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve tanık ifadeleri büyük tepki topladı. Görüntülerde, kadının güvenlik teçhizatı olmadan boşluğa bırakıldığı anların yer aldı.

KAÇAN PERSONEL OPERASYONLA YAKALANDI

Yerel basında yer alan haberlere göre, kazanın ardından organizasyonda görevli bazı kişiler olay yerinden kaçtı. Sao Paulo polisi tarafından polis helikopterinin de destek verdiği operasyon sonucunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve aralarında kaçan iki kişinin de bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden genç kadının nişanlısının da etkinlik sırasında köprüde bulunduğu öğrenildi. Nişanlısının ölüm haberini alan kişinin fenalaştığı ve sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğinin ve olası ihmallerin ortaya çıkarılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.