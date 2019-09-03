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Brezilya'da hırsızı el birliğiyle yakaladılar

Hırsızlık yaptıktan sonra kaçan şahsı, önce bir kadın tekmekliyor daha sonra araba çarparak durduruyor.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 09:40..
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Brezilya'da işlek bir caddede meydana olayda bir hırsız, elindeki çanta ve dosyaları çalıp koşmaya başladı.

ÖNCE TEKME SONRA ARABA

O sırada hırsızı fark eden kadınlardan biri, tekme atarak yavaşlattı. Arkadan gelen arabadaki kadın da hırsıza çarparak yere düşürdü. Hırsızın yere düşmesiyle, ellerindeki dosya ve çantalar yere saçıldı.

HIRSIZIN KISKIVRAK YAKALANMASI KAMERADA

Hırsız kıskıvrak yakalanıp götürülürken, bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaçan hırsızı kadınlardan biri tekmeledi diğeri arabayla çarptı

Brezilya'da hırsızı el birliğiyle yakaladılar

Brezilya'da hırsızı el birliğiyle yakaladılar

Brezilya'da hırsızı el birliğiyle yakaladılar

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