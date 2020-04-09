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Brezilya'da intihara kalkışan şahsı polisler kurtardı

Kız arkadaşının ihaneti üzerine balkondan atlamaya çalışan genç, polislerin tekme atması sonucu, balkonun iç kısmına düşerek kurtuldu.

Haber Merkezi |
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Brezilya'da intihara kalkışan şahsı polisler kurtardı

Brezilya'da yaşayan bir kişi, kız arkadaşı tarafından ihanete uğradığını belirterek evinin balkonundan intihar etmeye kalkıştı.

O anlar dışarıda bulunun vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alınırken, polisler ise genci kurtarmak için harekete geçti.

TEKME ATARAK KURTARDILAR

Binanın en üst katına çıkan polisler, halata benzer kullandıkları bi malzeme ile aşağı kata sarktı. Daha sonra ise intihara kalkışan gence tekme atarak, balkondan içeriye düşmesine sebep oldu.

Brazilya'da polisler intihara kalkışan şahsı tekmeyle kurtardı

Brezilya'da intihara kalkışan şahsı polisler kurtardı

Brezilya'da intihara kalkışan şahsı polisler kurtardı

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