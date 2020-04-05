Brezilya'da karantinacı-karantina karşıtı protestoları

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti ve 1222 kişide de virüs tespit edildi.

ÖLÜ SAYISI 445

Buna göre, ülke çapında Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 445'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 10.360'a yükseldi.

BREZİLYA, 210 MİLYON NÜFUSA SAHİP

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da ilk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta görüldüğü, ilk ölümün ise 17 Mart'ta gerçekleştiği açıklanmıştı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Sağlık Gözetimi Sekreteri Wanderson Oliveira ise solunum komplikasyonları nedeniyle ölenlere yönelik yapılan geriye dönük bir araştırmaya göre ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 23 Ocak'ta gerçekleştiğini duyurmuştu.

DEVLET BAŞKANI, KARANTİNAYI ELEŞTİRMİŞTİ

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, koronavirüse karşı karantina önlemlerini sorguladığı Twitter paylaşımları silinmişti.

Bolsonaro, kaldırılan bir videosunda bir sokak satıcısına hitaben, "İnsanlardan duyduğum şey çalışmak istedikleri." demişti.

"HAYAT NORMALE DÖNMELİ" DEDİ

Brezilya Devlet Başkanı, diğer videosunda ise hayatın normale dönmesi çağrısında bulunarak, "Brezilya duramaz, aksi halde Venezuela'ya dönüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MEDYANIN OYUNU"

Öte yandan, Bolsonaro, koronavirüsü 'grip' ve 'medyanın oyunu' olarak nitelendirmişti.