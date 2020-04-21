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Brezilya'da karantina protestosu

Sao Paolo'da yüzlerce gösterici, araçlarla konvoy oluşturarak ülkedeki kısıtlamaların sona erdirilmesini istedi.

AA & Ensonhaber |
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Brezilya'da karantina protestosu

Brezilya'da halk, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına tepki gösterdi.

Latin Amerika’daki en yüksek vaka ve ölüm oranının görüldüğü Brezilya’nın farklı kentlerinde çok sayıda insan sokağa çıktı.

Sao Paolo’daki gösteriye katılanlar araçlarıyla yollara düştü. Ülke bayrakları açan göstericiler, attıkları sloganlarla kısıtlamaların sona ermesini istedi.

BOLSONARO'DAN GÖSTERİCİLERE DESTEK

Protestolara katılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da göstericilere destek verdi.

Brezilya'da binlerce kişi karantinayı protesto etti VİDEO

Brezilya'da karantina protestosu

"ÖNLEMLER HEDEFE ULAŞMADI"

Başkent Brasilia'daki devlet başkanlığı konutu önünde açıklama yapan Bolsonaro, "Fazladan yapılan her şey sorun yarattı. Bu önlemler bazı eyaletlerde hedefe ulaşmadı. Virüsle mücadele yolu olan bu karantinanın son haftasında olduğumuzu umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BREZİLYA'DA SON DURUM

40 bin 814 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 2 bin 588 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da karantina protestosu

Brezilya'da karantina protestosu

Brezilya'da karantina protestosu

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