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Brezilya’da kimsesiz çocukları podyumda yürüttüler

Bir grup kimsesiz çocuk, evlat edinmek isteyen ailelerin önünde podyumda sergilendi. İnsanlıktan utandıran görüntüler ülkede tepki gördü.

İHA | 25.05.2019 - 09:02..
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Köle pazarını andıran etkinlik ülkede tepkilere yol açtı.

Brezilya’da evlat edinmeyi bekleyen kimsesiz çocuklar kendilerini evlat edinmek isteyen ailelerin önünde adeta “köle pazarına çıkarılır” gibi, hazırlanan bir sahnede yürütüldü.

KİMSESİZ ÇOCUKLARI PODYUMDA SERGİLEDİLER

Ülkede büyük tepkiye neden olan etkinlik Evlat Edinme Araştırma ve Destek Derneği’nin (Ampara) yerel birimi ile Avukatlar Birliği (OAB) tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlendi.

Brezilya’da kimsesiz çocukları podyumda yürüttüler

"EVLAT EDİNİLME POTANSİYELİ OLAN ÇOCUKLAR..."

"Podyumdan Evlat Edinme Programı” şeklinde duyurulan organizasyon için OAB Çocuk ve Gençlik Komisyonu Başkanı Tatiane de Barros Ramalho, “Evlat edinilme potansiyeli olan bu çocuklar için düzenlenen gece, insanları evlat edinme hakkında daha fazla bilgiye sahip kılacak. Çocuklar bu geçitle kendilerini özel hissedecekler” ifadelerini kullandı.

Brezilya’da kimsesiz çocukları podyumda yürüttüler

PROTESTO EDİLDİ

İnsani değerlerin ayaklar altına alındığı program toplanan binlerce imzayla protesto edilirken organizatörler ise hiçbir çocuğun katılmaya zorlanmadığını iddia etti.

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