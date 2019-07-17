Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya baskın

Sahte çanta, saat, kıyafet üretimi duyuldu; ancak imitasyon sanayii böylesine büyük bir taklit çetesi ile ilk kez karşılaşıyor.

Brezilya'da polis, lüks araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrikaya baskın yaptı. İçerce, satış fiyatı milyonlarca lirayı bulan otomobillerin bire bir çakması bulundu.

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Emniyetten yapılan açıklamada, Santa Catarina eyaletinde, Ferrari ve Lamborghini gibi lüks araçların sahtelerini üreten fabrikaya baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, fabrikanın sahibi baba ve oğlunun "sinai hakların korunması kanunu ihlal" suçlamasıyla gözaltına aldığı bildirildi. Fabrika sahiplerinin sahte araçları sosyal medyada 45 bin ila 60 bin dolar arasından satışa çıkardığı aktarılan açıklamada, baskında 8 kısmen tamamlanmış araç ile lüks araç rozetleri ve armalar bulunduğu ifade edildi.

Baskının lüks araç üreticisi İtalyan şirketlerin şikayeti üzerine yapıldığı öğrenildi. Söz konusu lüks araçların en ucuzu 200 bin dolardan alıcı buluyor.