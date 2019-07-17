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Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya baskın

Brezilya polisi, Ferrari ve Lamborghini gibi araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrikayı kapattı.

AA | 17.07.2019 - 21:00..
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Sahte çanta, saat, kıyafet üretimi duyuldu; ancak imitasyon sanayii böylesine büyük bir taklit çetesi ile ilk kez karşılaşıyor.

Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya baskın

Brezilya'da polis, lüks araçların sahtelerini uygun fiyata üreten fabrikaya baskın yaptı. İçerce, satış fiyatı milyonlarca lirayı bulan otomobillerin bire bir çakması bulundu.

Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya baskın

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Emniyetten yapılan açıklamada, Santa Catarina eyaletinde, Ferrari ve Lamborghini gibi lüks araçların sahtelerini üreten fabrikaya baskın düzenlendiği belirtildi.

Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya baskın

Açıklamada, fabrikanın sahibi baba ve oğlunun "sinai hakların korunması kanunu ihlal" suçlamasıyla gözaltına aldığı bildirildi. Fabrika sahiplerinin sahte araçları sosyal medyada 45 bin ila 60 bin dolar arasından satışa çıkardığı aktarılan açıklamada, baskında 8 kısmen tamamlanmış araç ile lüks araç rozetleri ve armalar bulunduğu ifade edildi.

Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya baskın

Baskının lüks araç üreticisi İtalyan şirketlerin şikayeti üzerine yapıldığı öğrenildi. Söz konusu lüks araçların en ucuzu 200 bin dolardan alıcı buluyor.

Brezilya'da sahte lüks araç üreten fabrikaya baskın

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