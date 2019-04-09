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Brezilya'da sel felaketi

Rio de Janeiro’da meydana gelen sel felaketinin ardından araçlar sürüklendi, birçok ev ve iş yerini su bastı.

DHA | 09.04.2019 - 12:24..
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Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrini, şiddetli yağışların neden olduğu sel vurdu.

Rio de Janeiro Belediyesi Operasyon Merkezi, kriz seviyesini 3. seviye olarak belirledi. Bu da şiddetli yağışın daha devam edebileceği ve ilerleyen saatlerde toprak kaymalarının beklendiği anlamına geliyor.

Brezilya'da sel felaketi

EN ÇOK 'ZONA SUL' BÖLGESİ ETKİLENDİ

Selden en çok etkilenen bölge ise São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Copacabana ve Leme gibi Atlantik Okyanusu kıyısındaki mahallelerin oluşturduğu ‘Zona Sul’ bölgesi oldu.

Brezilya'da sel felaketi ViDEO

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