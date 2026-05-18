Brezilya'da skandal olay: Hakem Neymar'ı yanlışlıkla oyundan çıkardı!

Brezilya liginde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Santos-Coritiba mücadelesinin 67. dakikasında Neymar, geçirdiği sakatlık sonrası saha kenarında sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmeye başlandı.

Bu sırada Santos teknik heyeti, sahada oynayan başka bir futbolcuyu oyundan almak için dördüncü hakeme değişiklik talebinde bulundu.

HAKEM MAÇA DEĞİŞİKLİK KARARIYLA DAMGA VURDU

Ancak maçın dördüncü hakemi büyük bir dikkatsizliğe imza atarak, kenarda tedavisi süren Neymar'ın oyundan çıkacağını sandı.

Tabelada Neymar'ın çıktığı, yerine Robinho Junior'un girdiği duyuruldu. Santos kulübü ise yapılmak istenen değişikliğin aslında Escobar için olduğunu öne sürdü.

YANLIŞLIKLA NEYMAR'I ÇIKARTTI

Neymar, teknik heyet ve Santoslu futbolcular dakikalarca hakeme durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu, değişen oyuncunun kendisi olmadığını anlatmaya çalışsa da durum değişmedi.

DELİYE DÖNDÜ...

Neymar bu yanlışlık sonrası adeta çıldırdı ve oyuna girmek istedi. Robinho sahaya girdiği için değişiklik resmiyet kazandı ve Brezilyalı oyuncuya izin verilmedi.

O anlar böyle görüntülendi...