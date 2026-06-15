Brezilya’daki bungee jumping faciasında yeni detay: Çalışanların ifadeleri ortaya çıktı

Brezilya’nın Limeira kentinde bulunan "İskelet Köprüsü" olarak bilinen noktada gerçekleşen olayda, 21 yaşındaki Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, hayatını kaybetmişti.

Görüntüleri sosyal medyada viral olan ve büyük tepki çeken olayda, iki görevli tarafından "Superman" pozisyonunda tutulan de Freitas, 40 metre yükseklikten aşağı bırakıldı.

O anlarda çevredekilerin "İp, insanlar, ip!" diye bağırdığı duyulurken, güvenlik halatının takılmadığı anlaşıldı.

Sert bir şekilde zemine çakılan genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan faciaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

İfadeleri şoke etti

Olayın ardından gözaltına alınan eğitmenler Luis Felipe Feliciano Egoroff (32), Vitor de Freitas Gonçalves (27) ve Maicon Fernandes Cintra (42), pazar günü çıkarıldıkları mahkemede ifade verdi.

Brezilya haber sitesi G1'in aktardığına göre, şüpheli eğitmenlerin polise verdikleri ilk ifadeleri ortaya çıktı.

Mahkemede konuşan şüpheli Cintra, güvenlik halatını genellikle Egoroff'un bağladığını belirterek, "Çoğu zaman operasyona yardım ederim, kaskı kontrol ederim ancak bu vakada halatı takmadığımızı hatırlamıyorum" dedi.

Eğitmenlerden Egoroff ise mahkemeye verdiği ifadede, kıyafetlerinin ıslak olması nedeniyle onları değiştirdiğini, kaçma girişiminde bulunmadığını iddia etti.

Buna karşılık polis memurları, eğitmenlerin olay sonrası ormanlık bir alana doğru hareket ettiklerini ve devriye araçları ile bir uçak desteğiyle yakalandıklarını bildirdi.

Yargıç: “Ağır ihmal ve kamu güvenliği riski"

Limeira Ceza Mahkemesi Yargıcı Paulo Henrique Stahlberg Natal, üç şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Kararda; yüksek riskli bir ticari faaliyette "ağır ihmal" bulunduğu, temel güvenlik ekipmanlarının kasten ihmal edildiği ve soruşturmanın engellenmeye çalışıldığı vurgulandı.

"İskelet Köprüsü" birçok trajediye şahit oldu

São Paulo Emniyet Müdürü Andréa Dantas Levy, köprünün daha önce de intihar vakaları ve bir bisikletçinin selfie çekerken düşmesi gibi trajedilerle gündeme geldiğini belirtti. Ancak de Freitas’ın ölümünün, ihmal boyutuyla emsalsiz bir vaka olduğunun altı çizildi.

Kişi başı 180 Brezilya reali (yaklaşık 50 dolar) karşılığında bu atlayışları organize eden şirketin, olayın hemen ardından bile gelecek tarihler için reklam yapmaya devam etmesi ise kamuoyunda büyük bir öfke yarattı.