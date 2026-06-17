Brezilyalı futbolcu Neymar beşinci kez baba oluyor

Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Neymar'dan müjdeli haber geldi.

34 yaşındaki yıldız sporcu, kız arkadaşı Bruna Biancardi ile birlikte beşinci kez çocuk sahibi olmaya hazırlandıklarını doğruladı.

YİNE KIZ

Neymar ve Bruna Biancardi çifti, mutlu haberi popüler video platformu YouTube üzerinden yayımladıkları renkli bir video ile takipçileriyle paylaştı.

Çiftin Bruna'dan olan kızları Mavie ve Mel'in yanı sıra, Neymar'ın ilk ilişkisinden dünyaya gelen büyük oğlu Davi de yer aldı.

Ailenin birbirine pembe boyalar sürerek yeni bebeğin cinsiyetini ilan ettiği anlar büyük ilgi topladı.

5. ÇOCUK YOLDA

Neymar'ın Bruna Biancardi ile olan iki kızının ve ilk ilişkisinden olan oğlu Davi'nin yanı sıra, model Amanda Kimberlly ile olan birlikteliğinden 2024 yılında dünyaya gelen Helena adında bir kızı daha bulunuyor.