Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den iki yıldız listede!

Brezilya Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası için hazırlanan 55 kişilik geniş aday kadrosunu duyurdu.

Teknik heyetin açıkladığı listede dikkat çeken isimler yer aldı.

Bunlardan ikisi Galatasaraylı Gabriel Sara ve Fenerbahçeli Ederson oldu.

EDERSON VE SARA KADRODA

Orta saha listesinde Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara yer aldı.

Kaleciler bölümünde ise Fenerbahçe’nin file bekçisi Ederson kadroya dahil edildi.

Kadrodaki yıldız isimler futbolseverlerin dikkatini çekerken, Neymar’ın yeniden listede bulunması öne çıkan detaylardan biri oldu.

Savunma hattında Marquinhos, Thiago Silva ve Bremer gibi deneyimli isimler yer alırken, genç yeteneklere de listede geniş yer verildi.

KADRO İLERLEYEN SÜREÇTE DARALTILACAK

Orta sahada ise Casemiro, Bruno Guimaraes ve Lucas Paqueta gibi yıldız isimler dikkat çekti.

Öte yandan Brezilya’nın geniş aday kadrosunun ilerleyen süreçte daraltılarak Dünya Kupası nihai kadrosunun açıklanması bekleniyor.