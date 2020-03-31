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British Airways, uçuşlarını durdurdu

Şirketten yapılan açıklamada, "Gatwick'teki uçuş programımızı geçici olarak askıya alacağız." denildi.

REUTERS |
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British Airways, uçuşlarını durdurdu

İngiltere merkezli hava yolu şirketi British Airways, koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Gatwick Havalimanı'ndan gerçekleştirilen seferlerin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

UÇUŞLAR İPTAL

British Airways sözcüsü, "Diğer birçok havayolu şirketi gibi, önemli kısıtlamalar ve zorlu pazar ortamı nedeniyle, Gatwick'teki uçuş programımızı geçici olarak askıya alacağız." dedi.

Açıklamada, alınan karardan etkilenen müşterilerle iletişime geçileceği belirtildi.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

22 bin 141 koronavirüs vakası görülen ülkede, 1408 kişi hayatını kaybetti.

British Airways, uçuşlarını durdurdu

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