Britney Spears'ın son hali

Psikolojik tedavi gören dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, erkek arkadaşı Sam Asghari ile objektiflere yakalandı.

SEVGİLİSİ HEP YANINDA

Tedavi sonrası ilk kez görüntülenen çift, kendilerini bekleyen araca doğru ilerlerken Asghari, Spears'ı sağ koluyla korumaya çalıştı.

KENDİNİ İYİCE SALDI

Saçlarının dağınık olduğu görülen Britney Spears'ın göz makyajının aktığı da dikkatlerden kaçmadı.

TEDAVİ BİTMEDİ

TMZ.com'un haberine göre Britney Spears'ın tedavisi henüz bitmedi, ancak bir gün ara verildi. Spears o tek gününü de sevgilisi ile birlikte geçirdi.