Brown: Umarım önümüzdeki sezon şampiyon oluruz

Fenerbahçe forması giyen Archie Brown, ligdeki Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Archie Brown açıklamalarda bulundu.

"SEZON İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Archie Brown, "Maç hakkında pozitif görüşlere sahibim. Sezon için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu kulübün harika taraftarları şampiyonluk hak ediyor." dedi.

Archie Brown ayrıca "Umarım Tanrı'nın da izniyle önümüzdeki sezon şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

