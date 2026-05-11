Brüksel Bölgesi Başbakanı Boris Dillies, Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti

Ekonomik misyon kapsamında Belçika Kraliçesi Mathilde ile birlikte Türkiye’ye gelen Brüksel Başkent Bölge Başbakanı Boris Dillies ve beraberindeki heyet, Galatasaray Lisesi’ni ziyaret etti.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret salonunda gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Boris Dillies ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katılımcılara Fransızca bir konuşma gerçekleştirdi.

"BURADA OLMAK BENİM İÇİN GURUR"

Daha sonra basın mensuplarına da açıklama yapan Başbakan Boris Dillies, ziyaret sebebiyle mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada olmaktan dolayı inanılmaz bir mutluluk duyuyorum. Burada olmak benim için gurur. Özellikle bu kadar tarihi taşıyan bir binada olmak gurur verici. İstanbul gibi tüm kültürlerin ve tarihin barındığı bir merkezde bulunmak, çok onur verici. Ayrıca Galatasaray’ın simgelediği çalışkanlık, saygı ve büyüklüğü biliyorum. Burada olmak benim için onur verici" diye konuştu.

"BRÜKSEL'DE ÇOK FAZLA GALATASARAYLI VE ÇOK FANATİK VAR"

Futbola çok vakit ayıramamasına rağmen Galatasaray’ın durumundan haberdar olduğunu söyleyen Dillies, "Gerçeği söylemek gerekirse çok yakından takip edemedim ama Brüksel’de çok fazla Galatasaraylı ve çok fanatik var. Onlar sayesinde tabii ki takip etme şansı yakaladım. Ben sadece Brüksel bölgesi başbakanıyım. Bana verilen görevler zaten yeterince zor. Öncelikle kendi görevlerimi yerine getirmekle meşgulüm" şeklinde konuştu.

"YUVAMIZA GELDİLER"

Başbakan Boris Dillies’in de Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Başkan Dursun Özbek ise, "Misafirlerimize hoş geldin diyorum. Yuvamıza geldiler. Galatasaray bu mektepte kuruldu. Kendisiyle konuştum. O da bir Galatasaray taraftarı. Formamızı hediye ettim. Kendisi de Galatasaray’ı desteklediğini teyit etti. Bir Galatasaray taraftarı daha kazandık diyebilirim. İnşallah Galatasaray Spor Kulübü olarak da Belçika ile bugüne kadar zaten iyi olan ilişkilerimizin daha iyi olacağını düşünüyorum. Şampiyon olduğumuz için son derece mutluyum. Son derece güzel bir sezon geçirdik. Zor bir sezondu fakat güzel bitti. Taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ettiğim için mutluyum. Oyuncular, teknik ekip ve taraftarlarımızla birlikte Galatasaray’a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Bütün Galatasaraylıları da gerçekleşecek kutlamaya davet ediyorum" açıklamalarında bulundu.