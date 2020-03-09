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Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona önlemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki basın toplantısının ardından "korona" dedi ve NATO Genel Sekreteri'nin elini sıkmadı.

AA & Ensonhaber | 09.03.2020 - 20:06..
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Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona önlemi

Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Heyetler arasın görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen ikili, Türkiye ile NATO arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde mesajlar verdi.

Toplantının ardından Erdoğan ile Stoltenberg ayağa kalktı.

Erdoğan, koronavirüs nedeniyle Stoltenberg'in elini sıkmadı VİDEO

 

KORONA ÖNLEMİ

Stoltenberg Erdoğan'ın elini sıkmak için hamle yapmaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan elini geri çekti ve "korona" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülmesinin ardından Stoltenberg de gülümsedi ve salondakiler alkış tuttu.

Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona önlemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"28 Şubat günü NATO konseyi olağanüstü toplantıya davet edilerek bilgi paylaştık, danışmalarda bulundu. Sayın Genel Sekreterle bugünkü görüşmemizde Suriye'deki durumu ele aldık. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara kayıtsız kalma lüksü yoktur. NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içindedir. Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir.. Sayın Genel Sekreter çalışmaların sürdüğünü ve bizzat takip ettiğini söylemiştir. Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır. Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları;

"Biraz önce çok ciddi durumunu görüştük. İdlib'deki ateşkes devam ediyor ve geçmiş günlerdeki şiddet konusunda azalma gördük. Türkiye, buradaki şiddet olaylarından en fazla etkilenen ülkededir. Başka hiçbir müttefikimiz bu olaylardan bu kadar etkilenmemiştir. Türkiye'ye hava ve deniz desteği veriyoruz. NATO, daha önceden 5 milyar dolarlık bir yardımda bulunmuştur. Herhangi bir ayrım yapılmaksızın Esad ve Rusya tarafından yapılan bombardımanlar insanı bir felakete yol açmıştır. Türkiye ağır bir yük taşıyor. Türkiye uzun vadeli bir çözümün bulunmasında üzerine düşen görevi yapmalıdır. NATO, bundan sonra üzerine düşen rolü oynamaya devam edecektir."

Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona önlemi

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