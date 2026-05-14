Bu 3 özelliğe sahip kişilere kurban kesmek vacip oluyor! İşte Kurban kesmekle yükümlü kişiler...

Kurban bayramına kısa bir süre kala internette kurban bayramı hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar kurban bayramı hakkında merak ettikleri bazı sorulara arama motorlarında yanıt arıyor.

Kurban bayramı hakkında en çok merak edilenler arasında "Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?" sorusu yer alıyor.

Kurban ibadeti, diğer ibadetlerden farklı olarak müminin mâlî olanakları ile yaptığı bir ibadettir. Peki kimler kurban kesebilir? Üç özellik şart koşuluyor ve bu üç özelliğe sahip kişiler Kurban kesmekle yükümlü oluyor.

KURBAN KESECEK KİŞİDE OLMASI GEREKEN ÜÇ ÖZELLİK

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.