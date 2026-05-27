Bu akşam (27 Mayıs 2027) Yeraltı var mı, bitti mi? NOW TV yayın akışı...

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, Kurban Bayramı haftasında yayın akışındaki değişiklikleri araştırmaya başladı.

Özellikle 27 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı dizinin ekranlarda olup olmayacağı merak konusu olurken, “Yeraltı bu akşam var mı?”, “Yeni bölüm neden yayınlanmadı?” soruları gündeme geldi.

Bayram dönemlerinde birçok dizinin tekrar bölümüyle ekrana gelmesi ya da yayın akışına ara vermesi nedeniyle gözler NOW TV’nin güncel yayın listesine çevrildi.

Dizinin final yapıp yapmadığı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

İşte 27 Mayıs 2026 NOW TV yayın akışı...

BU AKŞAM YERALTI DİZİSİ VAR MI

"Yeraltı" dizisinin yeni veya tekrar bölümü bugün yayın akışında yer almayacak. Çünkü dizi, 16. bölümüyle sezon finalini yaparak ekranlara ara verdi.

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

13.15 Sen Çal Kapımı

14.30 Benden Ne Olur?

16.45 Yalancı Damat

19.00 Now Ana Haber

20.00 Postacı

21.45 Hadi İnşallah