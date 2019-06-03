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Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları

Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişlerde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla uzun kuyruk oluştu.

AA | 03.06.2019 - 14:07..
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Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları

Ramazan Bayramı’nın hazirana denk gelmesi turizm sektrörünü de canlandırdı. Ayvalık, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçeleri başta olmak üzere Ege kıyılarından, Yunan adalarına gitmek isteyen çok sayıda Türk vatandaşı var.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişlerde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla zaman zaman kuyruklar oluştu.

Midilli Adası'na geçişlerde 'bayram tatili' kuyruğu

KUYRUK CADDEYE KADAR UZUYOR

Bayram tatilini Midilli'de geçirmeyi tercih edenler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde sıraya giriyor. Sırada bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk, bazen araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'ne kadar ulaşıyor.

Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları

Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları

Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları

Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları

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