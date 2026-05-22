Bu bayram fırsatçılar için zor geçecek

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların alışveriş ve tatil hazırlıkları yoğun şekilde sürerken, birçok sektörde de hareketlilik yaşanıyor.

Şehir dışına çıkmayı planlayan vatandaşlar seyahat hazırlıklarını hızlandırırken, bayramı bulundukları şehirlerde geçirecek vatandaşlarımız da alışverişlerini tamamlamaya çalışıyor.

Bayram öncesinde artan talebin bazı çevreler tarafından fırsata çevrilmek istenmesine karşı ise Ticaret Bakanlığı, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

BAKANLIK EKİPLERİ SAHADA

Hem rutin piyasa denetimlerindeki etkinliği hem de vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyetlere hızlı müdahalesiyle fırsatçıların korkulu rüyası haline gelen Ticaret Bakanlığı, bu bayram döneminde de tüketicileri mağdur etmeye çalışan kişi ve işletmelere göz açtırmamaya kararlı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları dedi:

“Ticari hayatın adil, dengeli ve şeffaf işleyişini korumak amacıyla denetim faaliyetlerimizi bayram süresince de aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz.

Rutin denetimlerimizin yanı sıra, bayram dönemine özgü ilave tedbirleri de devreye almış bulunuyoruz. vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve makul fiyatlarla alışveriş yapabilmesi için sahadayız.”

81 İLDE EŞ ZAMANLI SIKI DENETİM

Başta İstanbul olmak üzere 81 ilde; otobüs terminalleri, zincir ve yerel marketler ile sebze-meyve halleri başta olmak üzere birçok noktada eş zamanlı denetimler gerçekleştiren Bakanlık ekipleri, fahiş fiyat uygulamaları, etiket-kasa fiyat uyuşmazlıkları ve haksız bilet fiyat artışlarına karşı kapsamlı incelemeler yürütüyor. Kurallara aykırı uygulamalarda bulunan işletmelere ise gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanıyor.

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN MAĞDUR EDİLMESİNE ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Denetim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticari hayatın güven, istikrar ve adalet temelinde işlemesinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına tahammülümüz yok. Ekiplerimiz; temel gıda ve ihtiyaç ürünleri, meyve-sebze fiyatları, şehirler arası otobüs bileti ücretlerine ve ilgili tüm kalemlere ilişkin denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Rutin denetimlerimiz devam ederken, bayram dönemine özel ilave tedbirleri de uygulamaya aldık. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde, makul ve adil fiyatlarla alışveriş yapabilmesi bizim önceliğimizdir. Bu anlayışla Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz sahada tam kadro görev başındadır.”