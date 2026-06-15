Bu camilerde 'Hacerü'l Esved'in parçalarını görmek mümkün

Cennetten geldiğine inanıldığı için müslümanlar tarafından kutsal sayılan Hacer-ül Esved'in 4 parçası, İstanbul'da Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde, 1 parçası ise Kanuni Sutan Süleyman'ın türbesinde bulunuyor.

İslam dininde 'da kutsallık atfedilen tek metanın Hacer-ül Esved taşı olduğu, Hz. Muhammed'in(s.a.v) de bu taşa hürmet ettiği, doğru kaynaklar arasında yer alıyor..

HACERÜL ESVED NEDİR?

Kâbe’nin doğu köşesinde yerden 1,5 m. yükseklikte, gümüşten bir mahfaza içinde tavafın başlangıç ve bitiş noktasını belli eden Hacerülesved bulunur.

Hacerü'l Esved; Arapça'da "siyah taş” anlamına gelir. Yaklaşık 30 cm. çapında ve yumurta biçiminde siyaha yakın koyu kırmızı renktedir.

HACERÜL ESVED'İ KABE'YE KİM YERLEŞTİRDİ?

Hacerülesved Hz. İbrâhim -aleyhisselâm- tarafından Kâbe’nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilmiştir. Kâbe’nin zaman içinde sel ve yangın gibi çeşitli âfetlere, ayrıca insanların saldırılarına mâruz kalmasının sonucunda Hacerülesved’de bazı hasar ve parçalanmalar meydana gelmiş, ancak her defasında bu parçalar büyük bir titizlikle yerlerine yapıştırılarak korunmaya çalışılmıştır.

930 yılında Karmatî lideri Ebû Tâhir el-Cennâbî Mekke’de yaptığı katliam ve yağma sırasında Hacerülesved'i yerinden sökerek Hecer’e götürmüştür. Böylece Kâbe yaklaşık yirmi yıl boyunca (930-951 yılları arası) Hacerülesved'den mahrum kalmış, ancak hacılar tavaf sırasında Hacerülesved mevcutmuş gibi bulunduğu yeri istilâm ederek tavaflarını yapmışlardır.

Müslümanların kutsal mekanı Kabe'nin inşası sırasında Ebu Kubeys Dağı'ndan getirilen ve cennetten indiğine inanılan Hacer-ül Esved taşından zaman içinde kopan parçalar, Osmanlı Devleti döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirildi. Rivayete göre, Mimar Sinan, siyah ve parlak parçalardan 4'ünü, İstanbul Kadırga'da 1571 yılında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa adına eşi tarafından yaptırılan Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne koydu.

Altın çerçeve ile kaplı parçalar, caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında yer alıyor.

Hacer-ül Esved'in Türkiye'deki en büyük parçası Süleymaniye Külliyesi içindeki Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin giriş kapısının üzerindeki saçağın altında, diğeri ise Edirne Eski Camisi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Hac ya da umreye gidenlerin en büyük arzusu olan Hacer-ül Esved'e dokunmak bu mekanlarda mümkün.





RAMAZAN'DA ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

Caminin Kur'an-ı Kerim Kursu'nda 30 yıl çeşitli görevlerde bulunduktan sonra emekli olan ve çalışmalarına gönüllü olarak devam eden Hacı Hüseyin Gencer, çoğu camide olmayan özelliklerin Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde bulunduğunu söyledi.

Fransa, Almanya ve Amerika başta olmak üzere yurt dışından gelen mimar ve mühendislerin camiye hayran kaldığını ifade eden Gencer, "Camimizde Kanuni Sultan Süleyman devrinde Kabe'den gelme Hacer-ül Esved'in 4 parçası vardır. Hacca gittiğimiz zaman tavafımızı Hacer-ül Esved istikametinden başlatıyoruz. Orada tekbir alır, iltizam yaparız. Ama burada sadece ziyaret ederek görebiliriz. Burada Kabe'deki gibi hareket edemeyiz." ifadesini kullandı.

Gencer, ramazanda Hacer-ül Esved'in parçalarını görmeye gelenlerin sayısında artış yaşandığını sözlerine ekledi.

(1850'lerde göründüğü şekliyle parçalanmış Hacer-ü'l Esved, ön ve yandan çizim.)