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Şehri bırakıp ormana yerleşti

Aşık olduğu eşini de yanına alan adam, 32 yıldır ormanda yaşıyor. Geçimlerini çobanlık yaparak sağlayan çift, üç ayda bir meralarını değiştiriyor.

İHA | 21.05.2019 - 09:58..
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Gedikler köyünde dünyaya gelen Hüseyin ve Nihal Taşkın çifti, hayatlarını birleştirdikten sonra ormanda yaşamaya karar verdi.

3 AYDA BİR MERA DEĞİŞTİRİYORLAR

Geçimlerini çobanlık yaparak sağlayan çift, sahip oldukları keçi sürüsüyle birlikte ormanların içinde kulübede çobanlık yaparak hayat sürüyor. 3 ayda bir bulundukları merayı değiştiren çift, gittikleri yere hemen kulübe yaparak teknolojiden ve insanlardan uzak bir hayat sürüyor.

Şehri bırakıp ormana yerleşti

SÜT SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Taşkın çifti, keçilerini her gün sağıp sütlerini 10 kilometre uzaklıktaki köylerine eşekle götürüp sütçüye satıyor. Bu sütlerden ise doğal peynir elde ediliyor.

Şehri bırakıp ormana yerleşti

YÜZLERİ GÜLÜYOR

Hüseyin Taşkın, eşine olan aşkını dağlarda türküler söyleyerek dile getiriyor. Bunca zorlu yaşam mücadelesine rağmen yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmeyen çift, mutlu bir hayat sürdüklerini belirtiyor.

Şehri bırakıp ormana yerleşti

TÜM YIL ORMANDA GEÇİYOR

32 yıldır dağlarda ormanların içinde hayvan güderek kulübede yaşadığını ifade eden Hüseyin Taşkın, "İnsanlardan uzak dağlarda çobanlık yaparak yaşamak daha çok hoşuma gidiyor. Burada çok temiz hava var, dağlarda ormanların içinde sabit bir yerim yok. 3 ay bir yerde, 2 ay başka yerde sürümü ve kulübemi gezdiriyorum. 12 ay boyunca sürekli ormanda yaşıyorum. Yaptığım iş meşakkatli ama ekmek davası için buna katlanmak zorundayım. Benim keçi sürüm var, hayvanlarımın sütünü eşimle birlikte sağıp eşekle köye götürüp sütçüye satıyorum. Hayvanlarımın bazılarını da kurbanlık olarak satıyorum. Burada daha yeni güneş enerjisi paneli aldım, onunla elektrik ihtiyacımı karşılıyorum." dedi.

Şehri bırakıp ormana yerleşti

"ZOR BİR HAYAT"

Eşiyle birlikte ormanda uzun yıllardır yaşam sürdüğünü belirten Nihal Taşkın ise "Burada beraber zor bir hayat sürüyoruz. Her gün sürünün sütünü sağıyorum. Burada yaşamak zor, ama işimiz bu. Eşim hasta olduğunda, sürüyü ben güdüyorum." şeklinde konuştu.

Şehri bırakıp ormana yerleşti

Şehri bırakıp ormana yerleşti

Şehri bırakıp ormana yerleşti

Şehri bırakıp ormana yerleşti

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