Bu evler fabrikadan tırla geliyor, sadece 2 saatte kuruluyor

Geleneksel ev inşaatlarının aylarca süren karmaşık yapım süreçleri, yerini pratik ve yenilikçi çözümlere bırakıyor.

Çin'den gelen yeni nesil modüler konut fikri, hızı ve taşınabilirliği temel alarak konut piyasasında ezberleri bozuyor. Geliştirilen son model katlanabilir prefabrik evler, sadece 2 saat içinde tamamen oturuma hazır hale getirilebilen yapısıyla dikkat çekiyor.

Barınma ihtiyacına modern ve pratik bir alternatif arayanların radarına giren bu akıllı ev projesi, konut anlayışını kökten değiştirmeye aday.

Fabrikada üretiliyor, tırlarla taşınıyor

Bu yenilikçi konutların arkasındaki temel fikir, evlerin inşaat sahasında değil, endüstriyel olarak fabrikada üretilmesine dayanıyor.

Evler, bir akordeon gibi katlanabilir özel bir mekanizmaya sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Üretimi tamamlanan modüller, katlanmış halde bir konteyner içine yerleştirilerek doğrudan kurulumun yapılacağı araziye sevk ediliyor.

Evin su hatları, elektrik kabloları ve temel yalıtım malzemeleri henüz üretim aşamasındayken duvarların içerisine entegre ediliyor. Bu sayede araziye ulaşıldığında ekstra kırma, dökme veya tesisat döşeme işlemlerine ihtiyaç kalmıyor.

Sadece 2 saatte kuruluyor

Evin araziye ulaşmasının ardından montaj süreci inanılmaz bir hızla tamamlanıyor. Nakliye tırından vinç yardımıyla indirilen ana iskelet yukarı doğru kaldırıldığında; duvarlar, çatı ve zemin saniyeler içinde kendiliğinden açılıyor.

Birkaç kişilik küçük bir montaj ekibi, özel kilit sistemlerini sabitleyerek evi sadece 2 saat içinde rüzgara, yağmura ve sarsıntılara karşı tamamen güvenli bir yuva haline getiriyor.

Hem güvenli hem sürdürülebilir

Çinli üreticiler, bu prefabrik evlerin sadece geçici bir acil durum barınağı değil, uzun yıllar boyunca güvenle yaşanabilecek dayanıklı yapılar olduğunu vurguluyor.

Çelik iskeleti sayesinde deprem gibi sarsıntılara karşı esnek ve avantajlı bir yapı sunan evlerde, yüksek yoğunluklu yalıtım panelleri kullanılıyor.