Bu gece başlıyor: Zilhicce ayında tırnak kesilir mi, günah mı

Zilhicce ayı bu gece itibarıyla idrak edilmeye başlanıyor.

Mübarek günlerin gelişiyle birlikte, kurban ibadetini eda edecek vatandaşlar internette en çok "Zilhicce'nin ilk 10 günü tırnak kesilir mi, saç tıraşı olmak günah mıdır?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Kurban bayramı öncesindeki bu hassas süreçte, kesim yapacak kişilerin kurbanları kesilene kadar bedenlerinden herhangi bir şey eksiltmemesi yönündeki dini tavsiyeler merak ediliyor.

İLK 10 GÜN TIRNAK KESMEK GÜNAH MI?

Kurban kesmek isteyen kişilerin Zilhicce ayının ilk günlerinden itibaren dikkat etmesi gereken bu husus, sahih hadis kaynaklarında açıkça zikredilmektedir. Allah Resûlü (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur:

“Zilhicce’nin ilk on günü girdiğinde sizden biri kurban kesmek isterse saçından ve tırnaklarından hiçbir şey almasın.” (Müslim, Edâhî, 40)

Hanefîlere ve Şâfiîlerin bir kısmına göre, bu hadis-i şerifte geçen yasağa uymak mendup olarak değerlendirilmiştir.

Buna göre, kurban kesecek bir kişinin Zilhicce ayı başladıktan sonra kurbanı kesilene kadar tıraş olmayı ve tırnak kesmeyi terk etmesi tavsiye edilir.

Aksine hareket ederek saç veya tırnak kesmek dinen caiz olmakla birlikte, tenzîhen mekruh kabul edilmiştir; yani günah değildir.

Kurban kesmek isteyen kişi, o sırada kutsal topraklarda olmasa ve hacca gitmemiş olsa bile, bu yasağa uyarak ihramlı hacılara bazı yönlerden benzemiş ve o mübarek iklimin maneviyatına ortak olmuş olur.