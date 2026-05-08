Bu hafta sonu ulaşım bedava: Kimler yararlanacak

Hafta sonu milyonlarca adayın ter dökeceği sınav maratonu öncesinde, ulaşım maliyetlerini ve yoğunluğunu hafifletecek beklenen haber geldi.

9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi sonu sınavları sebebiyle toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Sınava katılacak vatandaşlar ve öğretim görevlileri, şehiriçi entegrasyona dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarını hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.

UYGULAMA SAATLERİ AÇIKLANDI

Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşecek olan ücretsiz toplu taşıma uygulaması belirli saatlerde geçerli olacak.

Sınava girecek kişiler ve öğretim görevlileri belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.