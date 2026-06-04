Bu kuyudaki suyun şifalı olduğuna inanılıyor: Her yıl temmuz ayında binlerce kişi akın ediyor

Tucuman'ın Trancas bölgesinde yer alan ve "Pozo del Pescado" adıyla da bilinen kutsal alanın hikayesi, 16. yüzyıla kadar uzanıyor.

Rivayete göre bölgede yaşanan şiddetli kuraklık sırasında misyoner rahip San Francisco Solano, elindeki asayı yere vurdu. O anda topraktan su fışkırdı ve suyla birlikte balıklar ortaya çıktı.

Yerel halk, bu olay sayesinde susuzluk ve kıtlıktan kurtulduğuna inanıyor.

Yüzyıllardır Kurumayan Su Kaynağı

TN'de yer alan haberde, aradan geçen dört yüzyıldan uzun süreye rağmen kuyunun suyunun hiç kurumadığı belirtiliyor. Bu durum, bölge sakinlerinin gözünde kaynağın kutsallığını daha da artırıyor.

Bugün ziyaretçiler kuyudan çıkan sudan içiyor, yanlarında götürüyor ve bazıları şifa bulmak amacıyla suyu bedenlerine sürüyor. Özellikle sağlık sorunları yaşayan kişiler ve dilek dilemek isteyenler, bölgeyi ziyaret edenlerin büyük bölümünü oluşturuyor.

İnanç Turizminin Önemli Duraklarından Biri

Kuyunun bulunduğu alanda küçük bir şapel ve ibadet alanı yer alıyor. Bölge, yıllar içinde Arjantin'in önemli inanç turizmi merkezlerinden biri haline geldi.

Özellikle Temmuz ayında Aziz San Francisco Solano adına düzenlenen dini etkinliklerde ziyaretçi sayısında büyük artış yaşanıyor. Binlerce kişi dualar etmek, adaklar sunmak ve kutsal kabul edilen sudan almak için bölgeye akın ediyor.

Ziyaretçilerin Dilek Geleneği

Yerel inanışa göre kuyuyu ilk kez ziyaret eden kişiler üç farklı dilekte bulunabiliyor. Bölge halkı, Aziz San Francisco Solano'nun bu dileklerin gerçekleşmesi için aracılık ettiğine inanıyor.

Bu nedenle ziyaretçiler yalnızca sağlık sorunları için değil, aile, iş ve özel hayatlarına ilişkin dileklerini gerçekleştirmek amacıyla da kuyuyu ziyaret ediyor.

Bilimsel Kanıt Yok, İlgi Azalmıyor

Kuyunun suyunun gerçekten şifalı olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Ancak bu durum, bölgeye duyulan ilgiyi azaltmıyor.

Yüzlerce yıldır anlatılan hikâyeler, dini inanışlar ve kuşaktan kuşağa aktarılan tanıklıklar sayesinde "Mucizeler Kuyusu", Arjantin'in en gizemli ve en çok ziyaret edilen kutsal alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Her yıl binlerce kişi, umutlarını ve dualarını bu efsanevi su kaynağına emanet etmek için Tucuman'ın yolunu tutuyor.