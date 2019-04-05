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Bu koyunu alan zengin oluyor

Bursa’da yaşayan girişimcinin Ukrayna’dan getirttiği beşiz doğuran koyunlar, alanları zengin ediyor.

DHA | 05.04.2019 - 08:57..
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Sahip olanı zengin eden koyunlardan almak için 4 ay sıra bekliyorlar.

BEŞER BEŞER DOĞURAN KOYUNU ALAN YAŞADI

Tekstil işinde iflas edince atölyesini kapatan Mustafa Aydın, uzun araştırmaları sonucu Ukrayna’dan 14 ayda iki kez, bir batında 5 tane kadar yavrulayan Romanov cinsi koyun getirdi. İlk etapta 100 koyun getiren Mustafa Aydın, bu koyunlardan 14 ayda 500 yavru aldı. Yaptığı tanıtımlarla çok üreyen ve alanı kısa sürede zengin eden koyunlarının özelliklerini üreticilere anlatan Aydın, şimdi gelen aşırı taleplere yetişemiyor, Türkiye’nin her yerine kuzu satıyor.

Bu koyunu alan zengin oluyor

4 AY SIRA BEKLİYORLAR

Romanov cinsi koyunlardan almak isteyenler ise 4 ay önceden sıraya girmek zorunda kalıyor. Ülkemizdeki küçükbaş hayvancılığı artırmada bu cins koyunların büyük katkısı olacağını ifade eden Mustafa Aydın, “2016 yılında Ukrayna’dan, 100 anaç Romanov koyun getirdik. Bu koyun 14 ayda iki kez üçüz veya dördüz kuzu doğuruyor. Küçükbaş hayvan ülkemizde yeteri kadar olmadığı için ithal hayvanla sıkıntıyı halletmek istedik. Nadir de olsa bu koyunların beşiz ve altız da doğurduğu oluyor. Bu koyunun ithalatını yapıyoruz. Biz Romanov koyunların kuzularını satıyoruz. Aşırı talepten dolayı almak isteyenler 4 ay beklemek zorunda kalıyor. Bu koyunları, Türkiye’nin bütün vilayetlerine sattık. Ülkemizin iklim şartlarına uyum sağladı.” dedi.

Bu koyunu alan zengin oluyor

Bu koyunu alan zengin oluyor

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