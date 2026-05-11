Bu restoranda kusana para cezası geliyor

İspanya'nın Sevilla kenti yakınlarında bulunan Sushi Toro adlı restoran, müşterilerin aşırı yemek tüketimi nedeniyle yaşanan ilginç bir sorunla gündeme geldi.

"Sınırsız sushi" konseptiyle hizmet veren restoran, son aylarda müşterilerin fazla yiyip masalarda ve tuvaletlerde kusmasıyla ilgili vakalarda ciddi artış yaşandığını açıkladı.

Restoran yönetimi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, bazı müşterilerin sürekli sipariş vererek kendilerini zorladığı belirtildi.

Açıklamada, “Kusana kadar yiyen müşteriler görüyoruz. Masalarda ve tuvaletlerde kusmukla karşılaştık” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yaşanan durumun hem hijyen açısından hem de çalışanlar için ciddi sorun oluşturduğunu vurguladı.

İşletme, sorunun önüne geçebilmek için “kusma ücreti” uygulamasını başlatabileceklerini duyurdu.

Restoranda sınırsız yemek menüsünün fiyatı gün ve saate göre 16,90 euro ile 23,90 euro arasında değişiyor.

