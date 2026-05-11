Bu tünel bir ilk: Rahat çiftleşsinler diye inşa edildi

Her şey, "çiftleşsinler" diye...

ABD'de bir ilk olarak hayata geçirilen proje, doğal yaşamı koruma çalışmaları kapsamında uygulamaya alındı.

Brookhaven Highway Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmada, son aşamada eklenen alüminyum çift bariyer sistemiyle yapı güçlendirildi.

Bu sistem sayesinde hayvanların yoğun trafikli otoyola çıkması önlenirken, doğrudan yer altındaki tünele yönelmeleri sağlandı.

ÖLÜM ORANLARI AZALDI

Proje öncesi yapılan gözlemler, bölgedeki kurbağaların göletlerden karşı tarafa geçemem çalışırken, araçların altında kalarak büyük kayıplar verdiğini göstermekteydi.

Luke Ormand, tünelin açılmasıyla birlikte, kurbağa ölümlerinin neredeyse sıfıra indiği ve popülasyonda artış gözlemlendiği bildirildi.

Çevre analisti Luke Ormand, yapının etkinliğine dair yaptığı açıklamada, "Kurbağalar artık hem güvenle göletlere ulaşıyor hem de çiftleşme dönemlerini risk almadan sürdürebiliyor." dedi

