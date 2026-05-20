Bu yılın Atatürk'e benzeyeni İzmir'in Bergama ilçesinden çıktı

İzmir’in Bergama ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen resmi törende ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Törene, Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliğiyle dikkat çeken bir kişinin katılması sosyal medyada gündem oldu.

Resmi tören sırasında protokol alanında yer alan ve Atatürk’e benzetilen kişinin vatandaşları selamladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, törene katılan kalabalığın kişiyi alkışladığı, benzerliğiyle dikkat çeken kişinin ise bir süre ayakta durarak vatandaşlara baktığı görüldü.

"ATAM SİZİ ÇOK ÖZLEDİK" DİYE AĞLAYAN DA OLDU

Atatürk'e benzediği iddiasıyla daha önce de bazı isimler gündeme gelmiş, sosyal medyada ve benzer etkinliklerde boy göstermişti.

Bu isimlerden uzun zamandır bilinenlerden biri Göksel Kaya.

Göksel Kaya'yı daha önce yolda gören bir kişinin "Size ihtiyacımız var paşam, çok ihtiyacımız var" diyerek ağladığı anlar ise dün gibi akıllarda.

Göksel Kaya ise kendisine yönelik eleştirilere tepki göstererek kendisinin bir tiyatrosu olduğunu belirtmiş ve kimseye zorla "Paşam" dedirtmediğini ifade etmişti.

SOSYAL MEDYADA ATATÜRK ÜZERİNDEN BAĞIŞ TOPLAYAN DA VAR

Atatürk'e benzediği iddia edilen bir diğer isim ise Serdar Görel.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden canlı yayınlar yapan Görel, özellikle milli bayramlarda açtığı canlı yayınlarda rekor bağışlar topladığı biliniyor.

Serdar Görel'in canlı yayınları esnasında bazı isimlerin kendisine "Atam" şeklinde seslendiği ve yorum yaptığı da gözlemlendi.